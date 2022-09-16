"Самочувствие у меня прекрасное. Когда ждать моего возвращения? В марте, а так в общую группу я выйду в конце ноября. Конкуренция? Она всегда была. Отношусь к этому нормально. Сам хочу выйти на поле. Сейчас выходил на стадион, чуть душу себе потравил и сразу ушел оттуда, потому что понимаю, что не скоро выйду", - цитирует Ботнаря "СЭ".
Виталий Ботнарь выступает за "Торпедо" с февраля 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 4 матча, в которых пропустил семь мячей и один раз оставил ворота на замке. Напомним, Ботнарь вынужден был из-за травмы покинуть поле на 29-й минуте матча против "Оренбурга" (0:1) в 5-м туре РПЛ. Через две минуты после этого москвичи пропустили единственный мяч в этой встрече.
После игры выяснилось, что вратарь получил травму крестообразных связок и выбыл, как минимум, до конца календарного года.
Голкипер "Торпедо" Ботнарь рассказал, когда вернется в строй после травмы крестообразных связок
Вратарь "Торпедо" Виталий Ботнарь поделился подробностями своего восстановления после повреждения.
Фото: ФК "Торпедо"