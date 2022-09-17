"Константин — еще молодой парень. Когда он начинал играть, его никто не знал. Теперь защитники относятся к нему совершенно иначе и следят внимательнее. Плюс, как и в случае с Арсеном Захаряном, наблюдаются проблемы с мотивацией. В первых матчах он горел желанием себя проявить, а сейчас чуть сбавил требования — и сразу стал заметен недостаток мастерства", - цитирует Силкина "СЭ".
Константин Тюкавин дебютировал за "Динамо" в 2020 году. С тех пор он провел за бело-голубых 63 матча, в которых забил 16 мячей и отдал 10 результативных передач. В нынешнем сезоне на его счету 3+1 за 8 выходов на поле в матчах РПЛ.
Контракт Тюкавина с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 7 млн евро. Главный тренер сборной России Валерий Карпин включил форварда "Динамо" в расширенный список сборной России для подготовки к матчу с Киргизией в сентябре, но в итоговый список Тюкавин не попал.
Силкин: в первых матчах Тюкавин горел желанием себя проявить, а сейчас сбавил требования
Экс-тренер "Динамо" Сергей Силкин оценил нынешнюю форму Константина Тюкавина.
Фото: РФС