"В ближайшее время мы опубликуем пост в социальных сетях касательно допинга", - цитирует агента "Чемпионат".
Ранее сегодня стало известно, что Бальде не сможет сыграть за "Спартак" до 5 декабря – сенегальца отстранили от футбола из-за нарушения антидопинговых правил, когда он играл в составе итальянского "Кальяри". Позднее в СМИ появилась информация, что столичный клуб не будет платить форварду зарплату до истечения срока дисквалификации.
Представитель Бальде: мы опубликуем пост в социальных сетях касательно допинга
Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы форварда "Спартака" Кейта Бальде, высказался о ситуации с отстранением футболиста за нарушение антидопинговых правил.
Фото: globallookpress.com