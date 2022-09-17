Голкипер "Ростова" Медведев - о поддержке от партнеров после травмы: приятно до слез. Настоящая команда

Голкипер "Ростова" Никита Медведев прокомментировал специальные футболки партнеров по команде, которые они надели перед матчем с "Крыльями" (2:1).

Фото: ФК "Ростов"





Напомним, Медведев вышел в стартовом составе "Ростова" на матч против "Оренбурга" во 2-м туре группового этапа Кубка России. Голкипер получил травму на 63-й минуте встречи и не смог самостоятельно покинуть поле. Его унесли на носилках. Как сообщила пресс-служба ростовчан, вратарю диагностирована травма одной из связок коленного сустава.



Перед матчем между "Ростовом" и "Крыльями Советов" (2:1) в 10-м туре РПЛ игроки ростовчан вышли в специальных футболках в поддержку Медведева. "Приятно до слез. Настоящая команда. Настоящая поддержка. Больше сказать нечего. Только большое спасибо. Буду стараться быстрее восстановиться", - цитирует Медведева "РБ Спорт" Напомним, Медведев вышел в стартовом составе "Ростова" на матч против "Оренбурга" во 2-м туре группового этапа Кубка России. Голкипер получил травму на 63-й минуте встречи и не смог самостоятельно покинуть поле. Его унесли на носилках. Как сообщила пресс-служба ростовчан, вратарю диагностирована травма одной из связок коленного сустава.Перед матчем между "Ростовом" и "Крыльями Советов" (2:1) в 10-м туре РПЛ игроки ростовчан вышли в специальных футболках в поддержку Медведева.