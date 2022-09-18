Накануне бразильский футболист отличился в матче 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против "Динамо" (2:0). Свой первый гол за петербургский клуб Мантуан забил в игре 5-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).
"Забить "Спартаку"? Будет очень круто, если это случится. Знаю, что игры "Зенита" со "Спартаком", это "классико" и тоже очень принципиальные поединки. Поэтому будет приятно добавить к голам в ворота "Динамо" и ЦСКА гол в ворота "Спартака". Надеюсь, это произойдет", - приводит слова Мантуана Матч ТВ.
29 сентября "Зенит" в Москве сыграет со "Спартаком" в рамках 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Это будет уже 3-я встреча команд в текущем сезоне.
Полузащитник Густаво Мантуан выступает за "Зенит" на правах аренды. Он стал частью двусторонней сделки петербуржцев и бразильского "Коринтианса". Срок арендного соглашения истекает в июне 2023 года.
"Зенит" на паузу на игры сборных ушел единоличным лидером, подопечные Сергея Семака имеют в своем активе 26 очков.
Мантуан: будет круто добавить к голам "Динамо" и ЦСКА гол "Спартаку"
Фото: ФК "Зенит"