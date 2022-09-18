"Когда был период притирки и Крис чуть позже приехал в команду, наверное, были немного напряжённые отношения. Не у меня с ним или у него со мной, а внутри команды…
Его официально признали лучшим игроком сезона, и тут приходит Гаранин, который его не ставит. Для Криса это была стрессовая ситуация. Но сейчас мы его видим, он готов почти на 100 процентов", - цитирует специалиста "РБ Спорт".
Напомним, летом в СМИ появилась информация, что эквадорский хавбек получил от ЦСКА и "Зенита" предложения о переходе. Сообщалось, что от сделки отказался сам "Сочи". Нобоа появившиеся слухи подтвердил.
Нобоа в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги вышел на поле в 10-ти встречах, в которых записал на свой счет 8 забитых мячей и результативную передачу.
"Сочи" по итогам 10-ти туров расположился на 6-й строчке национального чемпионата, имея в активе 17 очков.
Тренер "Сочи" - о напряженных отношениях с Нобоа: Крис признан лучшим игроком сезона, и тут Гаранин его не ставит
Старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин высказался о взаимоотношениях с полузащитником южан Кристианом Нобоа.
Фото: РПЛ