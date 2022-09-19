- Легче ли будет "Спартаку" с "Зенитом" в Кубке без Клаудиньо? Без разницы. У нас, как и у них, будет ротация. В Кубке игры не такие, как в РПЛ - там более спокойно. Да и болельщиков на кубковых матчах меньше… От этого игры немного скучнее, - передает слова Зиньковского "Чемпионат".
Атакующий полузащитник "Зенита" Клаудиньо был удален с поля за две желтые карточки в проигранном сине-бело-голубыми выездном матче 2 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Крыльев Советов" (0:2) и пропустит встречу 3 тура с московским "Спартаком". После двух сыгранных туров красно-белые с 6 очками возглавляют группу В, вторую строчку с 3 очками занимают "Крылья Советов", у находящегося на третьей позиции "Зенита" также 3 очка, замыкает таблицу квартета с 0 очков воронежский "Факел". Матч "Спартак" - "Зенит" пройдет 29 сентября в Москве.
Зиньковский ответил на вопрос о том, легче ли будет "Спартаку" в матче Кубка России против "Зенита" без Клаудиньо
Атакующий полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский прокомментировал будущий матч против "Зенита" в 3 туре группового этапа Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"