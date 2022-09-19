"Когда будет готов Джорджевич? Посмотрим. Тут вопрос к тренерам по физической подготовке. Он тренировался персонально. Я думаю, что быстро он быстро наберёт форму. Есть пауза на игры сборных. Думаю, что в ближайшее время всё будет понятно", - передает слова функционера "Чемпионат".
Джорджевич официально стал игроком "Сочи" сегодня. В клубе сообщили, что с футболистом подписан контракт по схеме "1+1".
28-летний нападающий помимо "Сочи" играл в Российской Премьер-лиге за "Зенит", "Локомотив" и тульский "Арсенал".
Минувший сезон Джорджевич провел в "Вайле", который играет в чемпионате Дании.
В "Сочи" рассказали, когда Джорджевич будет готов сыграть за клуб
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко поделился мнением о готовности новобранца команды Луки Джорджевича выступать за южан.
Фото: ФК "Арсенал Тула"