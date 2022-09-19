По данным источника, Ташуев возглавит грозненский клуб в ближайшее время. Отмечается, что клуб был заинтересован в главном тренере сборной Казахстана Магомеде Адиеве, но сторонам не удалось договориться. "Ахмат" может вернуться к кандидатуре Магомеда Адиева в конце сезона.
Предыдущий главный тренер грозненского клуба Андрей Талалаев был уволен со своего поста 11 сентября, после поражения от "Пари НН". После этого с командой работал его помощник Юрий Нагайцев, но вчера в СМИ прошла информация о том, что и он со всем штабом покинул "Ахмат". Команда ожидает нового наставника во время паузы на игры сборных. Ташуев на данный момент является главным тренером солигорского "Шахтёра". Российским болельщикам известен по работе с "Анжи", "Кубанью", "Краснодаром", "Спартаком" из Нальчика и "Чайкой".
Источник: "СЭ".
Источник: "Ахмат" может возглавить Ташуев
Сергей Ташуев может стать новым главным тренером "Ахмата".
Фото: Global Look Press