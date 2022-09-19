– Я приземлился в старом аэропорту Краснодара, и в тот момент подумал, что, возможно, ошибся с выбором! Я вырос и почти всю жизнь провел в Нидерландах, а русская культура оказалась для меня весьма необычной. Тогда я столкнулся с настоящим культурным шоком. Но в итоге все встало на свои места, когда я поразил ворота "Динамо" через месяц после старта сезона, – цитирует Озбилиза "Metaratings".
Озбилиз перешёл в "Кубань" из "Аякса" летом 2012 года и провёл там один сезон. Летом 2013 года его подписал московский "Спартак". За красно-белых Арас отыграл два с половиной сезона, а после этого перешёл в турецкий "Бешикташ". После этого выступал в испанском "Райо Вальекано", молдавском "Шерифе" и голландском клубе "Виллем II". Сейчас 32-летний полузащитник представляет армянский "Пюник", куда он перешёл на правах свободного агента.
Арас Озбилиз: в России я столкнулся с культурным шоком
Полузащитник "Пюника" Арас Озбилиз, известный по выступлениям за "Кубань" и "Спартак", рассказал о первых впечатлениях от России.
Фото: ФК "Спартак"