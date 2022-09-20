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Терюшков рассказал о целях, поставленных перед новым генеральным директором "Химок"

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал назначение Николая Оленева на пост генерального директора команды.
ФК "Химки"
– Основная задача – разработка долгосрочной стратегии клуба, основанной на доморощенных воспитанниках клуба, которую мы так, к сожалению, не получили, не имеем. Это и работа с болельщиками. Нам необходимо вдохнуть новую жизнь на трибуны. У нас есть огромное количество аудитории, которые хотели бы ходить, но не знают, как это легко и доступно сделать. Наша задача – расширять аудиторию, популяризируя футбол. Это те задачи, которые новому менеджменту клуба необходимо решить в ближайшее время. Если говорить о целях на сезон, то это больше спортивная часть, задачи будут ставиться команде, Спартаку Гогниеву. Кредит доверия у главного тренера есть, – цитирует Терюшкова "СЭ".

По итогам десяти сыгранных туров "Химки" занимают тринадцатое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На данный момент команда находится в зоне стыковых матчей за право остаться в этой лиге. 11:19 – разница забитых и пропущенных мячей подмосковного клуба. За спиной у "Химок" две победы, две ничьих и шесть поражений. На старте сезона клуб уже сменил нескольких тренеров. Команда неплохо начала чемпионат, стабильно набирала очки, сыграла вничью с "Зенитом", но рассталась с главным тренером Сергеем Юраном. Вместо него был назначен Николай Писарев, при котором "Химки" проиграли в нескольких играх подряд. Сейчас команду возглавляет Спартак Гогниев. В следующем туре РПЛ "Химки" у себя дома примут московский ЦСКА, который в предыдущем туре сенсационно уступил "Торпедо" со счётом 0:1 (последнее место в таблице).


Терюшков Химки
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