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"Локомотив" может принять участие в зимнем турнире в ОАЭ

"Локомотив" рассматривают возможность принять участие в зимнем турнире в ОАЭ.
Фото: ТАСС
Об этом сообщил спортивный директор "железнодорожников" Томас Цорн.

"Да, мы действительно получили приглашение на участие в межсезонном турнире в Эмиратах. Рассматриваем такую возможность, но окончательного решения еще не приняли", - цитирует Цорна "СЭ".

Ранее СМИ сообщили, что в феврале 2023 года в ОАЭ пройдет выставочный турнир с участием клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ). Матчи пройдут в Абу-Даби или Дубае. В турнире примут участие четыре клуба РПЛ. Одним из участников может стать московский "Спартак".

В минувшие выходные "Локо" со счетом 0:1 уступил "Спартаку". После 10-ти туров Российской Премьер-лиги москвичи занимают 12-е место в таблице чемпионата России, имея в своем активе 9 очков. От зоны стыковых матчей москвичей отделяет всего 1 очко.


Локомотив
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