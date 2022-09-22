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Михаил Кержаков: когда "Спартак" первым забил "Зениту", показалось, что они сами этого испугались

Голкипер "Зенита" и сборной России Михаил Кержаков вспомнил прошедший матч со "Спартаком", в котором команда Семака победила 2:1.
Фото: ФК "Зенит"
– "Спартак" мне не казался главным конкурентом. Не знаю, почему их туда записали. Нам в последнее время тяжело с ЦСКА. А что касается матча, то "Спартак" забил первым. Показалось, что они сами этого испугались. И не понимали, что делать дальше. Пропала уверенность, появились нервные решения. Мы и в первом могли забить пару мячей. В раздевалке – абсолютное спокойствие. Понимали, что надо продолжить в том же духе и голы будут, – цитирует Кержакова "Чемпионат".

"Спартак" и "Зенит" встречались в 8 туре, 4 сентября 2022 года, на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Счёт в матче открыл форвард красно-белых Александр Соболев (21 минута), во втором тайме сначала забил защитник "Зенита" Деян Ловрен (48-я минута), затем победный мяч оформил полузащитник Андрей Мостовой (60-я минута). После десяти сыгранных туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ (26 очков), а "Спартак" занимает пятую строчку (19 очков). ЦСКА идёт на третьем месте, набрав 20 очков.


Зенит Спартак Кержаков М.
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