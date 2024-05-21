В Госдуме написали обращение к генеральному прокурору с просьбой провести расследование слов полузащитника "Рубина" Безрукова. После победы над "Зенитом" игрок пошутил, что "ждёт деньги на карточку от "Краснодара". Депутат Новичков отметил, что высказывания футболиста носят "общественно-разрушительный характер".
Напомним, что казанский "Рубин" одержал гостевую победу над петербургским "Зенитом" в матче 21-го тура РПЛ со счётом 2:0. В текущем сезоне Руслан Безруков провёл за казанский клуб 23 матча и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 700 тысяч евро.
После 29-ти сыгранных туров команда Рашида Рахимова занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 41 очко. В заключительном туре чемпионата России-2023/2024 "Рубин" примет на своём поле "Сочи", который занимает последнее место в турнирной таблице и уже лишился математических шансов на сохранение прописки в РПЛ.
Источник: "РИА Новости".
В Госдуме написали обращение к генпрокурору с просьбой провести расследование слов полузащитника "Рубина" Безрукова
В госдуме написали общение к генеральному прокурору с просьбой провести расследование в отношении полузащитника "Рубина" Руслана Безрукова.
Фото: ФК "Рубин"