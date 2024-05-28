"И в Советском Союзе футболисты переходили во французские клубы и наоборот. Не думайте, что итальянские, французские или испанские игроки лучше российских. Это не так! Эта картинка в головах людей. Я вас уверяю, что это не так - нет большой разницы между хорошим российским игроком и испанским футболистом", - заявил Слишкович.
По сообщениям СМИ, голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов близок к переходу в "Пари Сен-Жермен". По данным источников, французский клуб видит в Сафонове дублера для итальянского "первого номера" команды Джанлуиджи Доннаруммы. Сумма трансфера, предположительно, составит 20 миллионов евро.
В минувшем сезоне Джанлуиджи Доннарумма защищал ворота "Пари Сен-Жермен" в 42-х матчах во всех турнирах. Еще по 6 матчей на свой счет записали экс-кипер "Барселоны" Арнау Тенас и коста-риканский ветеран Кейлор Навас. Матвей Сафонов, в свою очередь, провел 30 матчей в РПЛ в составе "Краснодара".
Источник: "РБ Спорт"
Слишкович - о Сафонове в "ПСЖ": не думайте, что итальянские и французские игроки лучше российских
Тренер "Спартака" Владимир Слишкович прокомментировал новости о возможном трансфере вратаря Матвея Сафонова из "Краснодара" в "ПСЖ".
Фото: официальный сайт "Краснодара"