"Я много разговаривал с футбольными людьми – это люди разных рангов. И все разводят руки в сторону, когда речь заходит об этой ошибке Песьякова. Я не хочу верить в заговоры, хочу верить в честную победу "Зенита". Скорее всего, она и была. Но от этой ошибки меня до сих пор не покидают гадкие ощущения", - сказал Созин.
В 30-м заключительном туре РПЛ определялось, какой из клубов станет чемпионом. "Зениту" нужно было побеждать самому и рассчитывать на поражение московского "Динамо" в Краснодаре. Даже ничья делала "бело-голубых" чемпионами, но динамовцы потерпели неудачу. В ходе игры подопечные Марцела Лички дважды попадали в штангу, но так и не смогли забить чемпионский гол, "быки" выиграли со счетом 1:0.
В параллельной игре "Зенит" проводил матч с ростовчанами на своем поле, пропустили первыми, но потом в ворота гостей поставили пенальти, который петербуржцы успешно реализовали. На 85-й минуте бразильский новобранец "сине-бело-голубых" Артур забил гол не без ошибки голкипера Сергея Песьякова. Вратарь отбил мяч из левого от себя угла, но футбольный снаряд отскочил от рук и залетел прямиком в ворота.
Для "Зенита" это чемпионство стало шестым кряду и десятым за всю историю клуба. Серебряные медали в итоге завоевал "Краснодар", а "Динамо" довольствуется третьим местом.
Источник: "Чемпионат"
Созин: от ошибки Песьякова в матче с "Зенитом" меня до сих пор не покидают гадкие ощущения
Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал игру голкипера "Ростова" Сергея Песьякова в матче против "Зенита", где он пропустил ключевой гол.
Фото: ФК "Зенит"