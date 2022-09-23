"Разумеется, вся история с "Челси" повлияла на Арсена негативно. В качестве аналогичного примера в российском футболе можно вспомнить Федора Чалова. Вспомните, что произошло с ним после сорвавшегося трансфера в "Кристал Пэлас" в 2018-м. На тот момент он являлся лучшим бомбардиром РПЛ, а после выдал провальный сезон и долго приходил в себя. То же самое происходит с Захаряном", - приводит слова Колыванова "RT".
Напомним, в конце августа Арсен Захарян мог перебраться в "Челси". Лондонский клуб собирался активировать сумму выкупа россиянина в размере 15 млн евро. Однако сделку не успели завершить из-за закрытия трансферного окна в Англии.
Несмотря на это в СМИ сообщалось, что "Челси" сохраняет интерес к полузащитнику "Динамо" даже после смены главного тренера. Ранее клуб покинул Томас Тухель, которого сменил экс-наставник "Брайтона" Грэм Поттер.
Колыванов: история с "Челси" негативно повлияла на Захаряна. Вспомните, что произошло с Чаловым
Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал игру Арсена Захаряна после срыва его трансфера из "Динамо" в "Челси".
Фото: ФК "Динамо"