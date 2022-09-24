- По состоянию на сегодня Хуниор вернется в Россию зимой, - передает слова Серрати "РБ Спорт".
29-летний парагвайский центральный защитник Хуниор Алонсо был куплен "Краснодаром" в январе 2022 года у бразильского "Атлетико Минейро", сумма трансферной компенсации составила 8 миллионов евро. В марте 2022 года футболист покинул Российскую Федерацию и отправился назад в "Атлетико Минейро" на правах аренды до конца 2022 года, за "Краснодар" Алонсо не успел провести ни одного матча. В 37 играх за бразильский клуб в 2022 году он отметился 3 результативными передачами.
Агент Хуниора Алонсо заявил о будущем возвращении игрока в "Краснодар"
Агент покинувшего в марте "Краснодар" защитника Хуниора Алонсо Диего Серрати рассказал о планах игрока по возвращению в РПЛ.
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