"Критики? Они были, есть и будут. Отыграли бы 6:0? Говорили – кого вы обыграли. С Кипром тоже самое было. Наша задача была просмотреть, выиграть. Вспомнить, что такое матчи сборной", - цитирует Карпина "Чемпионат".
Сборная России на чужом поле обыграла сборную Киргизии в товарищеском матче. Победу подопечным Карпина принесли голы Соболева (с пенальти) и Уткина. Единственный мяч в составе соперника забил Шукуров. В матче со стороны сборной России поучаствовал сразу 21 игрок - после перерыва на поле остался только голкипер Матвей Сафонов, остальные были заменены.
Карпин: если бы отыграли 6:0, то говорили бы - кого вы обыграли? Критики были, есть и будут
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу над сборной Киргизии в товарищеском матче (2:1).
Фото: РФС