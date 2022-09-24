– Мой прогноз следующий: сейчас люди, которые занимаются его переездом в Европу, ведут переговоры о смене гражданства на армянское. В ином случае, думаю, шансов на переход нет, – передают слова Маньякова "РИА Новости".
Напомним, что минувшим летом у Арсена Захаряна был реальный шанс стать игроком лондонского "Челси", Московское "Динамо" сообщало о том, что в клуб приходило конкретное предложение от английского клуба. Но из-за сложностей с переводом финансовых средств на счет московского клуба трансфер совершить не удалось.
Агент Маньяков считает, что у Захаряна нет шансов перебраться в Европу без смены гражданства
Футбольный агент Александр Маньяков считает, что полузащитник "Динамо" Арсен Захарян не сможет перейти в европейский клуб, если не сменит гражданство.
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