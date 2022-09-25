По данным источника, "ВЭБ РФ" передал 77,63 процента акций клуба компании "Баланс Эссет Менеджмент", которая принадлежит предпринимателю Виталию Балановичу.Напомним, ВЭБ РФ стал владельцем ЦСКА в 2020 году, тем самым погасив долги клуба перед госкорпорацией.
После 10 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В активе красно-синих 20 набранных очков. В последнем туре команда Владимира Федотова в гостях сенсационно проиграла "Торпедо" (0:1). В следующем матче "армейцы" на своем поле примут "Сочи" в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.
Источник: Коммерсантъ
СМИ: ЦСКА официально сменил владельца
В ЦСКА завершилась процедура смены собственника.
Фото: ПФК ЦСКА