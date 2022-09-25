"ЦСКА еще будет бороться за первое место. Да, проиграли "Торпедо" в последнем матче, но такие игры бывают. Нужно это пережить и идти дальше. Лично я считаю, что чемпионская гонка еще продолжается. "Зенит" пока не чемпион", — цитирует Соломатина "РБ Спорт".
ЦСКА в 10-ти матчах действующего розыгрыша чемпионата России набрал 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Федотова отстают от лидирующего в национальном первенстве "Зенита" на 6 баллов. Команды успели сыграть между собой в 5-м туре РПЛ – сильнее оказались сине-бело-голубые (2:1).
Соломатин: ЦСКА будет бороться за первое место – гонка продолжается, "Зенит" пока не чемпион
Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин поделился мнением о шансах красно-синих на борьбу с "Зенитом" за чемпионство в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА