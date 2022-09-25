"Как отношусь к критике после матча? Нормально отношусь, критика была и будет. И она по делу, наверное. Мы хотели сыграть результативно. Думаю, осадок у футболистов остался. Мало забили, плохо сыграли. Ну, не на уровне", - цитирует Комличенко "РБ Спорт".
Напомним, накануне, 24 сентября сборная России в товарищеском матче обыграла сборную Киргизии (2:1). Встреча проходила в Бишкеке. Победный гол в составе российской национальной команды забил Даниил Уткин, для которого этот матч стал дебютным в составе сборной России. Еще одним голом отметился Александр Соболев, который сравнял счет встречи, реализовав одиннадцатиметровый.
Николай Комличенко вышел на поле во втором тайме матча и поучаствовал в эпизоде с победным голом.
Комличенко - о победе над Киргизией: остался осадок. Мало забили, плохо сыграли
Форвард сборной России Николай Комличенко рассказал, как реагирует на критику после победы над Киргизией (2:1).
Фото: РФС