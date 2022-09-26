Сегодня стал известен состав нового совета директоров красно-белых, его возглавил Александр Матыцын. Также столичный клуб назначил англичанина Пола Эшуорта на пост спортивного директора команды.
"Клуб назначил Эшуорта? Хорошо. Повлияет ли это на мое будущее? Следите за новостями на официальном сайте команды. Остаюсь ли я в "Спартаке"? Следите за новостями", - цитирует Реброва РБ Спорт.
Голкипер Артем Ребров выступал за "Спартак" с 2011 года. В московский клуб он перешел из ярославского "Шинника". В общей сложности в составе красно-белых Ребров провел 131 матч, в которых пропустил 151 мяч, а в 47 играх он оставлял свои ворота "сухими". Ребров - чемпион России и обладатель Суперкубка страны в составе московского "Спартака".
Ребров - о своем будущем в "Спартаке": следите за новостями
Технический координатор "Спартака" Артем Ребров прокомментировал свое будущее в команде.
Фото: ФК "Спартак"