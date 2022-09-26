"Стоит останавливать не футбол, а развлекательный контент. Например, различные шоу, как "Танцы на льду", которые не несут никакой духоподъемной и сплачивающей силы, а пропагандируют бог знает что. Это неизвестные молодые люди с непонятой ориентацией, которые выходят на лед с накрашенными ногтями и корежат из себя неизвестно что", - цитирует Терюшкова Sport24.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.
"Химки" после 10-ти туров нынешнего сезона Российской Премьер-лиги располагаются в зоне стыковых матчей. Подмосковный коллектив набрал 8 очков, при этом не одержал ни одной победы в последних шести встречах чемпионата и опустился на 13-ю строчку турнирной таблицы.
28 сентября в Кубке страны химчане сыграют с "Локомотивом" на своем поле – стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
Терюшков: стоит останавливать не футбол, а шоу "Танцы на льду" с людьми непонятной ориентации
Депутат Госдумы РФ и член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков поделился мнением об идее приостановить действующий сезон футбольных соревнований в России.
Фото: ТАСС