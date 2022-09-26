"Думаю, в сборной команде нет особой необходимости в период отстранения от всех международных соревнований. Вместо паузы на матчи сборных клубы РПЛ могли бы продолжить чемпионат", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Напомним, Российская Премьер-лига ушла на паузу 18 сентября после матчей 10-го тура – национальная команда России провела сборы и 24 сентября сыграла против Киргизии в товарищеском матче.
Первая встреча 11-го тура национального первенства запланирована на 1 октября – "Локомотив" на своем поле примет "Урал".
Камоцци: в сборной России нет необходимости в период отстранения – лучше было бы продолжить чемпионат
Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о необходимости паузы в сезоне Российской Премьер-лиги на время матчей сборных.
Фото: социальные сети