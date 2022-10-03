Напомним, Медведев вышел в стартовом составе "Ростова" на матч против "Оренбурга" во 2-м туре группового этапа Кубка России. Голкипер получил травму на 63-й минуте встречи и не смог самостоятельно покинуть поле. Его унесли на носилках. После этого появилось видео, где видно, как Медведев покидает стадион на коляске. Сообщалось, что у Никиты диагностировано повреждение одной из связок коленного сустава.
"Операция прошла успешно 23 или 24 сентября. Все хорошо. Сейчас Никита уже в Ростове, проходит необходимые процедуры. Он пока ходит на костылях. Операция была сложная, но прошла хорошо.
Сколько будет восстанавливаться? Полгода примерно, ориентируемся на это время. В любом случае все зависит о того, как будет проходить восстановление. Надеемся, что успеет до конца сезона", - цитирует агента РБ Спорт.
Никита Медведев летом этого года вернулся в "Ростов". Ранее он же выступал за желто-синих с 2016 по 2017 год. Матч с "Оренбургом" стал вторым для голкипера после возвращения в стан ростовчан. В общей сложности за донской клуб Никита провел 24 матча, в которых пропустил 16 мячей, в 13 играх он оставлял свои ворота "сухими".
Агент вратаря "Ростова" Медведева назвал примерные сроки восстановления игрока от травмы
Андрей Талаев, агент голкипера "Ростова" Никиты Медведева, рассказал о восстановлении своего клиента от травмы.
Фото: ФК "Ростов"