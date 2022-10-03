Как сообщает источник, основная кандидатура руководства "Зенита" - старший тренер сборной России 2004 года рождения Иван Шабаров. Ранее специалист работал в академии "Зенита" и академии "Локомотива" из Санкт-Петербурга.
Напомним, сегодня "Зенит" объявил об уходе Владислава Радимова с должности главного тренера второй команды. Он перейдет на работу в структуру клуба и займет пост советника генерального директора "Зенита" по развитию молодежного футбола.
После 13 туров "Зенит-2" идет на 6-м месте в первой подгруппе второй группы Второй лиги. В активе подопечных Радимова 18 набранных очков. Накануне "Зенит-2" сыграл вничью с "Динамо" из Санкт-Петербурга.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: стало известно, кто является основным кандидатом на замену Радимову в "Зените-2"
Выяснилось, кто является основным кандидатом на освободившийся пост главного тренера "Зенита-2".
Фото: ФК "Зенит"