Вчера пост главного тренера фарм-клуба сине-бело-голубых покинул Владислав Радимов. "Зенит-2" выступает во Второй лиге.
"Пошел бы я вместо Радимова в "Зенит-2"? Если бы мне сделали предложение, то я бы отказался. Это неэтичное для меня предложение, даже несмотря на то, что я родился под Санкт-Петербургом. Я что, играл 20 лет в футбол, чтобы туда-сюда в такие команды бегать? Ну, если только от безысходности. Конечно, мой уровень - клуб РПЛ, поэтому вариант с "Зенитом-2" для меня исключен", - приводит слова Мостового Sport24.
В августе Александр Мостовой был назначен главным тренером клуба Медиалиги Fight Nights. В 3-х матчах эта команда под руководством Мостового одержала 2 победы и потерпела 1 поражение.
Александр Мостовой выступал за "Спартак", "Бенфику", "Кан", "Страсбург", "Сельту" и "Алавес". Мостовой - двукратный чемпион СССР, а также обладатель Кубка Португалии. За "Спартак" Мостовой в общей сложности он провел 131 матч, в которых забил 43 гола и отдал 2 результативные передачи.
"Мой уровень - клуб РПЛ". Мостовой заявил, что не возглавит "Зенит-2"
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о готовности тренировать "Зенит-2".
Фото: Чемпионат