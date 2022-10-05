– Последние результаты "Динамо" вызывают легкое беспокойство. Такое ощущение, что футболисты не понимают, что от них хочет главный тренер. Неправильные перестроения, грубые ошибки, хаос при стандартных положениях. Если у Шварца работало все как часы, то здесь что-то непонятное происходит. Но нужно учитывать, что команда летом потеряла отличных игроков, а те ребята, которые пришли, пока ничем не помогают команде, – цитирует Орещука "РБ Спорт".
По итогам одиннадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице и шестнадцать очков в активе. В предыдущем туре в Грозном проиграли "Ахмату" со счетом 1:2, до этого уступили дома "Зениту" (0:2) и "Сочи" на выезде (1:2). Славиша Йоканович возглавил команду летом 2022 года, до этого "Динамо" тренировал немецкий специалист Сандро Шварц, который сейчас работает в Бундеслиге, в берлинской "Герте". При нем московская команда в предыдущем сезоне выходили в финал Кубка России и стали третьими в РПЛ. В ближайшем туре "Динамо" сыграет с ЦСКА.
Орещук: такое ощущение, что футболисты "Динамо" не понимают, что от них хочет главный тренер
Экс-спортивный директор "Динамо" поделился мнением о последних результатах команды.