– Никто не может навязать конкуренцию "Зениту" в борьбе за чемпионство. Пока вообще не вижу конкурентов. В отдельном матче команда Семака может проиграть, но если говорить о результате на дистанции – нет, – передает слова Баженова "Чемпионат".
По итогам одиннадцати сыгранных туров в Российской премьер-лиге первое место на данный момент привычно занимает "Зенит" (29 очков), ЦСКА идет вторым (23 очка), отставая на шесть очков, "Ростов" – третий (22 очка). На минувших выходных "Зенит" дома принимал "Ростов". Подопечные Валерия Карпина сравняли счет по ходу матча, но пропустили два мяча и уступили в этой встрече.
Баженов: никто не может навязать конкуренцию "Зениту" в борьбе за чемпионство
Бывший полузащитник "Спартака" Никита Баженов поделился мнением об уровне конкуренции в РПЛ.
Фото: Sport24