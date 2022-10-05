Ярославский "Шинник" обыграл волгоградцев в серии послематчевых пенальти – 1:1 (5:4 по пенальти). В командной раздевалке после матча их главный тренер запрыгнул на стол, победно вскинув руки. Видео было опубликовано в социальных сетях клуба.
В турнирной таблице Первой лиги "Шинник" после двенадцати сыгранных туров идут на одиннадцатом месте. Вадим Евссев является главным тренером ярославского клуба с 1 июня 2021 года. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. До этого работал главным тренером в "Уфе" и "СКА-Хабаровск" и ассистентом тренера в "Анжи", "Амкаре" и "Текстильщике". В одиннадцатом туре Первой лиги "Шинник" дома обыграл казанский "Рубин".
Евсеев эмоционально отметил победу "Шинника" в Кубке России, запрыгнув на стол в раздевалке
Главный тренер "Шинника" Вадим Евссев эмоционально отреагировал на победу в противостоянии с "Ротором" в Кубке России.