– Конечно, я не согласен, что Абаскаль – лучший тренер "Спартака" за последнее время. Ничего особенного и сверхъестественного он сейчас не делает. Абаскаль пришел в готовую команду в ослабленном чемпионате. "Спартак" обязан быть в тройке по составу. Он же не пришел в "Урал" или "Факел". Пусть попробует занять третье место с "Уралом". Вот тогда было бы супер, да. А так, он попал в готовую команду с бюджетом, деньгами и армией болельщиков, – приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Гильермо Абаскаль был назначен главным тренером "Спартака" 10 июня 2022 года. До него красно-белых довольно короткий период тренировал итальянский специалист Паоло Ваноли, который в мае обыграл "Динамо" в финале Кубка России и после этого решил покинуть клуб. По итогам одиннадцати сыгранных туров текущего сезона Российской премьер-лиги "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. В Кубке России лидируют в своей группе, победив во всех трех играх – с "Крыльями Советов", "Факелом" и "Зенитом". В предыдущем матче чемпионата обыграли на выезде "Пари НН" со счетом 2:1, в ближайшем туре дома примут самарские "Крылья Советов".
Александр Мостовой: Абаскаль не делает ничего особенного. Пусть попробует занять третье место с "Уралом"
Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
Фото: РИА Новости