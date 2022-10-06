Сухой обслуживал матч 11-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Краснодар" (0:0).
"Связано ли то, что Сухой не назначен ни на один из матчей ближайшего тура РПЛ с его работой на игре "Крыльев" с "Краснодаром"? Да, это связано с решением ЭСК и тем, что были найдены ошибки", - цитирует Каманцева Матч ТВ.
Ранее стало известно, что Экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибкой решение Сухого не удалять защитника южан Кайо.
"Крылья Советов" занимают 11 место в таблице чемпионата страны, набрав 11 очков в 11-ти турах. На счету "Краснодара" - 21 балл, южане расположились на 5-й строчке.
Глава судейского комитета РФС: арбитр ошибочно не удалил Кайо в матче "Крыльев" с "Краснодаром"
Каманцев: арбитр Сухой не назначен на 12-й тур РПЛ из-за ошибок в матче "Крылья Советов" - "Краснодар"
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев объяснил отсутствие арбитра Алексея Сухого в списке назначений на 12-й тур Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: РПЛ