По сообщению источника, игрок, который осень проводит в качестве играющего тренера команды Winline Медиалиги ФК "10", рассчитывает найти себе команду во время зимнего трансферного окна. Последний раз 31-летний защитник выходил на поле в марте этого года. Летом у него был ряд предложений, но все они не устроили Новосельцева.
Иван Новосельцев начал свою профессиональную карьеру в молодежном составе "Химок", это было в 2009 году. После этого выступал за такие футбольные клубы, как "Истра", "Торпедо Москва", "Ростов", "Зенит", "Арсенал Тула", "Анжи" и "Сочи". Последней его "остановкой" была тульская команда, из которой он ушел летом 2022 года. В сумме в Российской премьер-лиги Иван Новосельцев провел 134 игры, забил пять мячей и отдал четыре результативных передачи, в Первой лиге – 23 игры и один гол.
Источник: "Metaratings".
Metaratings: экс-игрок "Зенита" Новосельцев не собирается завершать карьеру и зимой попробует найти себе новый клуб
Бывший центральный защитник "Ростова", "Зенита", "Сочи" и тульского "Арсенала" Иван Новосельцев пока не планирует уходить из профессионального футбола.
Фото: Getty Images