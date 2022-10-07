Режиссер заинтересовался подробностями перехода Аршавина из "Зенита" в "Арсенал".
В лондонский клуб экс-нападающий сборной России перешел зимой 2009 года за 16,5 млн евро. За "Арсенал" Аршавин выступал до 2012 года. В общей сложности за "канониров" Андрей провел 145 матчей, на его счету 31 гол и 46 результативных передач.
"История с Аршавиным - реальный Голливуд! Не просто так ко мне обращались сценаристы Ричи. Это правда, Гай заинтересовался!
Обратите внимание, во всех фильмах у него присутствуют КГБ-шники, русские мафиози.... Абсолютно серьезно сказали: "Снять бы нам кино про переход Аршавина". Я так понял, это будет эпизод какого-то фильма", - приводит слова Лахтера "СЭ".
Большую часть своей карьеры Аршавин провел за "Зенит". В петербургском клубе он провел 374 матча, в которых забил 78 голов и стал автором 106 результативных пасов. В составе сине-бело-голубых он 3 раза становился чемпионом России, выигрывал Суперкубок России, также он становился обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.
Аршавин также выступал за "Кубань" и "Кайрат".
Футбольный агент Лахтер рассказал, что Гай Ричи хотел снять фильм про Аршавина
Агент Деннис Лахтер рассказал, что британский кинорежиссер и сценарист Гай Ричи мог снять фильм про Андрея Аршавина.
Фото: Getty Images