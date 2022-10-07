Напомним, Горшков получил травму по ходу матча 11-го тура РПЛ против "Краснодара" (0:0). По данным источника, повреждение помешает защитнику сыграть со "Спартаком" в воскресенье, 9 октября.
В нынешнем сезоне Горшков провел 14 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отметился одной результативной передачей. Ранее сообщалось, что футболист "Крыльев" попал в сферу интересов "Спартака", но в связи со сменой руководства его переход в московский клуб был заморожен.
Источник: РБ Спорт
"РБ Спорт": травма защитника "Крыльев" Горшкова помешает ему сыграть со "Спартаком"
Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков, скорее всего, не сыграет со "Спартаком".
Фото: РПЛ