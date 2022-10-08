- В возвращение Семина не верю! Его время прошло. Это ничего не изменит. Сколько это можно уже мусолить? - передает слова Смородской Sport24.
8 октября "Локомотив" официально объявил об уходе из клуба главного тренера Йозефа Циннбауэра и инициатора его приглашения спортивного директора Томаса Цорна. Увольнение немецких специалистов состоялось после разгромного поражения от "Сочи" (0:4) в рамках 12 тура Российской премьер-лиги, которое стало для "Локо" пятым подряд в чемпионате. Ранее в СМИ появилась информация о возможном приходе в клуб 75-летнего экс-главного тренера "железнодорожников" Юрия Семина, а также 36-летнего экс-защитника красно-зеленых Бориса Ротенберга, который, как предполагается, может занять пост спортивного директора.
"СЭ": Семин - основной кандидат на пост главного тренера "Локомотива". Борис Ротенберг - на место спортивного директора
75-летний Семин: моя тренерская карьера не завершена, я продолжаю работать
Смородская: в возвращение Семина в "Локомотив" не верю, его время прошло
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о возможности возвращения в клуб в качестве главного тренера легендарного Юрия Семина.
Фото: ФК "Локомотив"