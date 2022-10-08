- Российскому тренеру дали бы столько времени работать с такими результатами? Нет! В такие моменты нужно самоуважение иметь. И что такого, что иностранцы приехали? Такой клуб с таким именем и такой историей. А опустили в зону переходных - такое представить очень сложно. Особенно с таким уровнем футболистов, которые сейчас находятся в клубе. Очень тяжело воспринимать, когда российскому тренеру дали бы одну-две игры на ничью или на поражение. Всё - убрали бы быстро, - передает слова Юрана Sport24.
8 октября было официально объявлено об увольнении главного тренера "Локомотива" немца Йозефа Циннбауэра и инициатора его приглашения в клуб спортивного директора Томаса Цорна. Эти отставки состоялись после разгромного поражения "железнодорожников" от "Сочи" со счетом 0:4 в рамках 12 тура Российской премьер-лиги, которое стало для красно-зеленых пятым кряду. В турнирной таблице чемпионата "Локомотив" занимает 14 место с 9 очками в 12 матчах, опережая идущие в зоне вылета "Химки" на 1 очко.
Юран: хотел бы возглавить "Локомотив"? Конечно, да! Надо вытаскивать команду
Юран - об увольнении Циннбауэра из "Локомотива": российскому тренеру дали бы 1-2 игры на поражения, убрали бы быстро
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран высказался об увольнении немецкого главного тренера "Локомотива" Йозефа Циннбауэра.
Фото: "Чемпионат"