- Это битва двух южных столиц - вот и увидим, где настоящая столица футбольного Юга. Это, конечно, шутка. А если серьезно, то обе команды показывают очень приличный футбол, и я думаю, что в оптимальных составах это два равных соперника, хоть "Ростов" и играет дома. У "Краснодара" есть хороший шанс обогнать "Ростов" в таблице. В свою очередь, команда Карпина в случае победы уйдет в отрыв от конкурентов. Наверное, это будет самая интересная игра тура, - передает слова Тихонова Metaratings.ru.
Матч 12 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Краснодар" пройдет 9 октября на "Ростов Арене" и начнется в 19:00 по московскому времени. В текущей турнирной таблице чемпионата России желто-синие занимают третье место с 22 очками после 11 сыгранных матчей, черно-зеленые идут на пятой строчке, набрав 21 очко после такого же количества игр. При этом в чемпионатах России "Ростов" ни разу не победил в южном дерби с "Краснодаром" на своем поле (8 ничьих, 4 поражения). В 7 последних официальных встречах между этими клубами неизменно забивают оба соперника.
Тихонов - о южном дерби "Ростов" - "Краснодар": это будет самая интересная игра тура
Экс-полузащитник "Спартака" и экс-тренер "Краснодара" Андрей Тихонов прокомментировал предстоящую встречу "быков" с "Ростовом" в рамках 12 тура РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"