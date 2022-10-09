- Когда не засчитывают гол, всегда есть претензии, но, посмотрев все эпизоды - никаких вопросов не остается. Момент с непоказанной красной я не видел, видел только колено Джикии - там следы от шипов. Надо смотреть эпизод в динамике, - передает слова Умярова ТАСС.
В рамках 12 тура Российской премьер-лиги "Спартак" победил на своем поле самарские "Крылья Советов" со счетом 5:2, при этом судейская бригада под руководством Василия Казарцева не засчитала еще два гола красно-белых из-за положения "вне игры". На 43 минуте защитник волжан Георгий Зотов попал шипами в колено защитнику москвичей Георгию Джикии, ВАР позвал главного рефери к монитору для рассмотрения прямого удаления, по итогам эпизода Зотову была предъявлена желтая карточка.
Умяров: не видел момент с непоказанной красной, только колено Джикии - там следы от шипов
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров прокомментировал судейство в домашнем матче 12 тура РПЛ против "Крыльев Советов" (5:2).
Фото: РПЛ