"Давайте не будем прогнозировать, это не так просто сделать. Будем надеяться на успех", - цитирует функционера ТАСС.
"Спартак" встретится с ЦСКА 16 октября, матч начнется в 20:00 по московскому времени.
В рамках 12-го тура Российской Премьер-лиги красно-белые одержали победу над "Крыльями Советов" со счетом 5:2, хотя уступали 0:1 по ходу первого тайма.
Матыцын – об ожиданиях от матча "Спартака" с ЦСКА: будем надеяться на успех
Председатель совета директоров "Спартака" Александр Матыцын высказался об ожиданиях от матча с ЦСКА в московском дерби 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"