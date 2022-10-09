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Матыцын – об ожиданиях от матча "Спартака" с ЦСКА: будем надеяться на успех

Председатель совета директоров "Спартака" Александр Матыцын высказался об ожиданиях от матча с ЦСКА в московском дерби 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Давайте не будем прогнозировать, это не так просто сделать. Будем надеяться на успех", - цитирует функционера ТАСС.

"Спартак" встретится с ЦСКА 16 октября, матч начнется в 20:00 по московскому времени.

В рамках 12-го тура Российской Премьер-лиги красно-белые одержали победу над "Крыльями Советов" со счетом 5:2, хотя уступали 0:1 по ходу первого тайма.


Спартак ЦСКА Матыцын
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