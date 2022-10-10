"Хорошо, что "Спартак" сейчас на ходу. Значит, могут", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Кутепов покинул "Спартак" этим летом. Он подписал контракт с "Торпедо" и провел за "автозаводцев" 6 матчей в нынешнем чемпионате России.
В поединке с "Пари Нижним Новгородом" (0:0), который проходил вчера, он получил травму. Сегодня стало известно, что у 29-летнего защитника диагностировано повреждение приводящей мышцы бедра.
Кутепов – об успехах "Спартака": хорошо, что они на ходу, — значит, могут
Защитник "Торпедо" и экс-футболист "Спартака" Илья Кутепов высказался об успехах красно-белых в действующем сезоне РПЛ.
Фото: РИА Новости