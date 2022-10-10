Колосков: больше факторов говорят, что игра Россия – Босния и Герцеговина не состоится

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил шансы на проведение товарищеского матча между футбольными сборными России и Боснии и Герцеговины.

Фото: РИА Новости





Сегодня Футбольный союз Боснии и Герцеговины перенес заседание, на котором решит судьбу матча, на 31 октября. Ранее против проведения данной встречи высказывались лидеры боснийской сборной Миралем Пьянич и Эдин Джеко. – Внутри боснийской федерации идет серьезная борьба. Часть членов выступают за проведение, часть – против. Футболисты тоже высказываются против матча. С моей точки зрения, больше факторов говорят о том, что игра не состоится, – приводит слова Колоскова "РИА Новости" Сегодня Футбольный союз Боснии и Герцеговины перенес заседание, на котором решит судьбу матча, на 31 октября. Ранее против проведения данной встречи высказывались лидеры боснийской сборной Миралем Пьянич и Эдин Джеко. Сборная России по футболу провела свой последний товарищеский матч 24 сентября 2022 года, в городе Бишкек. Там подопечные Валерия Карпина встретились со сборной Киргизии и обыграли их со счетом 2:1. Российская национальная команда отстранена от международных официальных матчей и соревнований на неопределенное время. В ноябре возможна товарищеская встреча со сборной Ирана.