Как стало известно источнику, "армейцы" вели переговоры с футболистом, но в итоге сделали выбор в пользу других игроков. Мингияну не смогли гарантировать стабильную игровую практику в Москве.
Мингиян Бевеев выступает за основную команду "Урала" с июля 2022 года, он перешел туда из "Енисея". До этого игрок представлял такие клубы, как "Урал-2", "Носта", "КАМАЗ", "МИТОС" и "Волгарь". Его контракт с "Уралом" действует до лета 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в двенадцати играх, провел на поле 908 минут и отдал одну результативную передачу. "Урал" идет на двенадцатом месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА – четвертый.
Источник: "Metaratings"
Metaratings: ЦСКА вел переговоры с защитником "Урала" Бевеевым
Защитник екатеринбургского "Урала" Мингиян Бевеев мог летом перебраться в московский ЦСКА.
Фото: ФК "Урал"