- У меня есть две вещи, которые хочу сказать по этому поводу. Первое: если всё сложится и я получу российский паспорт, то это будет проявлением уважения к стране и клубу, которые так тепло меня приняли. Второе: если это поможет "Зениту" получить дополнительное место еще для одного иностранца, то в выигрыше останутся все. Как насчет сборной России? Может быть, это вопрос какого-то будущего, о котором я пока ничего не знаю, - передает слова Малкома Matchtv.ru.
Ранее появилась информация, что 25-летние бразильские атакующие полузащитники "Зенита" Малком и Клаудиньо приняли решение оформить гражданство Российской Федерации. Оба игрока не привлекались в первую сборную Бразилии, но в 2021 году стали Олимпийскими чемпионами в составе олимпийской сборной пентакампеонов. В текущем сезоне Малком провел за "Зенит" 15 матчей во всех турнирах, забил в них 9 голов и отдал 7 результативных передач, на счету Клаудиньо гол и 4 ассиста в 11 матчах.
Малком - об игре за сборную России: может быть, это вопрос какого-то будущего
Атакующий полузащитник "Зенита" Малком объяснил причины, по которым он решил оформить российское гражданство.
Фото: РПЛ