– Оба игрока хороши. С точки зрения перспективы, у Хорхе больше возможностей, чем у Квинси, хотя Промес тоже хорошо себя проявляет – забивает и ассистирует. Карраскаль моложе, и даже находясь не в лучшей форме демонстрирует хороший уровень футбола. Для Хорхе дерби может стать катализатором для улучшения игры, – приводит слова Алдонина "Metaratings".
ЦСКА примет на своем поле "Спартак" в это воскресенье, 16 октября. Начало матча – в 20:00 по московскому времени. По итогам двенадцати сыгранных туров "армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, красно-белые идут на третьем месте. Команды разделяют одно очко. У Хорхе Карраскаля – пять голов и три результативные передачи в этом сезоне, у Квинси Промеса – четырнадцать голов и шесть результативных передач. Один принял участие в двенадцати играх, другой – в шестнадцати.
Алдонин: с точки зрения перспективы у Карраскаля больше возможностей, чем у Промеса
Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин сравнил лидеров ЦСКА и "Спартака" (Карраскаля и Промеса) перед очной встречей команд в 13 туре РПЛ.
Фото: Soccer.ru