– Зимой планируем ехать на сборы в Турцию, как обычно. Посмотрим, как будет разворачиваться ситуация. Первый сбор Марцел хочет провести в Эмиратах. Там будут хорошие соперники, в том числе российские команды, и погода всегда отличная. Но мы в клубе пока не собирались, не обсуждали это, – цитирует Андреева "РБ Спорт".
Футбольный клуб "Оренбург" после двенадцати сыгранных туров занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиге, набрав восемнадцать очков. Команда Марцела Лички минувшим летом поднялась лигой выше, обыграв в стыковых матчах "Уфу". Предыдущий сезон "Оренбург" проводил в Футбольной национальной лиге. Свой ближайший матч подопечные Лички сыграют в Москве, 15 октября. Их соперником станет "Динамо", которое идет девятым в РПЛ.
Спортивный директор "Оренбурга": Марцел Личка хочет, чтобы первые зимние сборы команда провела в Эмиратах
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев сообщил, что главный тренер клуба Марцел Личка хочет провести первые зимние сборы в ОАЭ.
Фото: Чемпионат.com