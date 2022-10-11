Ранее СМИ сообщили, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак недоволен игрой футболиста.
"Впервые слышу о том, что Семака не устраивает игра Арсена. Ничего не могу сказать по этому поводу. Доволен ли он своим временем в клубе? Спросите у Арсена сами. Время покажет, что будет дальше", - приводит слова Алханова Sport24.
Арсен Адамов перешел в "Зенит" зимой 2022 года из "Урала". В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел за сине-бело-голубых 5 матчей во всех турнирах, в старте Адамов выходил в 2 играх Кубка России. На его счету 1 голевая передача. Всего за петербуржцев Арсен провел 11 игр.
Контракт Адамова с "Зенитом" рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 млн евро.
Дед Адамова - о перспективах внука в "Зените": время покажет, что будет дальше
Хайдар Алханов, дед защитника "Зенита" Арсена Адамова, прокомментировал информацию о том, что его внук может покинуть петербургский клуб этой зимой.
Фото: ФК "Зенит"