"Ростов" после 12 тура Российской Премьер-лиги идет на 2 месте, набрав 25 очков. Столько же баллов в активе и у "Спартака". Команды на 5 очков отстают от лидирующего "Зенита".
В минувшие выходные петербуржцы потеряли очки в гостевом матче с "Факелом" (1:1).
"Приятно, что находимся на втором месте, но пара неудачных игр может отбросить тебя вниз. Задача - побеждать в каждой игре.
Когда "Зенит" теряет очки в Воронеже, что чувствуем? Ничего. Ну потеряли и потеряли, ничего страшного", - цитирует Глебова Матч ТВ.
Полузащитник Данил Глебов в нынешнем сезоне провел 15 матчей за "Ростов" во всех турнирах, на его счету 1 гол и 3 результативные передачи. Всего за донской клуб 22-летний футболист сыграл в 106 матчах, в которых забил 6 мячей и стал автором 12 голевых пасов.
14 октября "Ростов" дома примет "Урал".
Капитан "Ростова" Глебов: ничего не чувствуем, когда "Зенит" теряет очки
Опорный полузащитник "Ростова" Данил Глебов рассказал, что команда не обращает внимание на неудачи конкурентов.
Фото: ФК "Ростов"